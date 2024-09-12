Зокрема, ворог просунувся біля Невельського та Кліщіївки.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на Сили оборони України на Донеччині.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Ворог окупував ще один населений пункт Донецької області – село Лісівка Покровського району.

"Ворог окупував Лісівку, а також просунувся біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську та околицях. Уточнено район Калинівки", – йдеться у повідомленні. Відео дня

Війна в Україні: ситуація на Донбасі

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 11 вересня, станом на 22:00 на передовій відбулося 93 бойових зіткнення із противником, 23 з яких ще тривали.

Зазначалося, що на Покровському напрямку наші війська відбивали 30 наступальних та штурмових дій ворога. Ще 22 бойових зіткнення було зафіксовано на Курахівському напрямку. Там загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки.

Водночас офіцер бригади Нацгвардії оперативного призначення "Кара-Даг" Віталій Міловідов розповів, що бійцям Сил оборони вдалося зупинити просування окупантів напрямку міста Селидове на Донеччині, але самі штурми не припиняються.

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