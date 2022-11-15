За її словами, українські військові мають восьмирічний досвід бойових дій в холодну пору року.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс не впевнена, що зимою буде пауза у війні.

Зима може ускладнити бойові дії на фронті, проте Збройні Сили України мають восьмирічний досвід боїв в холодну пору року, написавла вона у Twitter.

"Зима може ускладнити бойові дії, але я просто не впевнена, що це означатиме паузу. Україна успішно продавлює і вміє битися взимку, якщо треба. У неї 8 років досвіду", - вказується в твіті.

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Війна в Україні: прогноз на зиму

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що зима навряд чи сповільнить ЗСУ. ВСУ навпаки можуть скористатися перевагами замерзлій місцевості, щоб рухатися легше, ніж восени.

Аналітик британської розвідки зазначають, що росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту. Ситуацію для ворога погіршують і регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ. Через це окупанти скаржаться на дефіцит боєприпасів.

Згідно з прогнозом The New York Times, зима в Україні призведе до уповільнення наступу з обох сторін, чого дуже хотіли б в Росії.

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