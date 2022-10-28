Сильно недоукомплектовані і погано навчені сили ЗС РФ наразі здатні тільки до оборонних операцій.

За останні шість тижнів відбувся явний перехід російських військ до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter.

Ймовірно, це пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що сильно недоукомплектовані і погано навчені сили ЗС РФ наразі здатні тільки до оборонних операцій, пояснюють аналітики.

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Також повідомляється, що Росія, ймовірно, посилила деякі зі своїх підрозділів на захід від Дніпра мобілізованими резервістами. Однак це - від вкрай низького рівня комплектування.

"Навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативна схема залишиться вразливою", - йдеться в звіті розвідки.

Щоб повернути собі ініціативу, Росії буде потрібно відродити якісніші, мобільніші сили, здатні динамічно протистояти українським проривам і проводити власні великомасштабні наступальні операції.

Війна в Україні: головні новини

У зв'язку з сезоном дощів просування українських сил на сході і півдні сповільнилося. Разом з тим, ЗСУ продовжують "виносити" тил окупантів на півдні і сході країни, позбавляючи ворога боєприпасів і техніки.

За повідомленням Генштабу, 27 жовтня росіяни вчергове вели штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також західні аналітики припускають, що ділянку фронту Сватове-Кремінна ворог найближчим часом може зробити пріоритетом. Бої велися південніше Кремінної.

Просування українських захисників у Луганській області ускладнюється підтягнутими РФ резервами, технікою ворога і періодом дощів.

На Херсонському напрямку окупанти посилили позиції мобілізованими; вивезення Росією награбованого майна на лівий берег Херсона триває.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 69 700 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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