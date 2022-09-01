За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинула одна та поранено 5 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина - "самоліквідувалася" не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - постраждалих немає", - зазначив він. Відео дня

За словами Синєгубова, за добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

Так, на Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик, чоловік 50 років загинув.

Водночас, у Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.

"Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік", - додав голова ОВА.

Крім того, близько 3-ї ночі росіяни знову вдарили по Печенігах - пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовляють від спроб захопити Донбас. Минулої доби ЗС РФ зосередили зусилля на боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. Російські окупанти безуспішно наступали в районі Водяного.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій.

Вранці, 1 вересня, ворог почав інтенсивний мінометний обстріл Енергодара – міста-супутника ЗАЕС, звинувачуючи у вогні Україну.

На півдні країни триває контрнаступ ЗСУ, заявлений ще 29 серпня. В Інституті вивчення війни попередили, що широка операція зі звільнення територій може зайняти тижні, а то й місяці.

Командуванню вдалося підтвердити ліквідацію понад 200 окупантів і шести ворожих складів окупантів за добу. Всього українська авіація завдала 24 удари по позиціях росіян на півдні.

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