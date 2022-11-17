Однією з умов для миру є повернення Україні Криму і окупованих територій Донбасу.
Просте припинення вогню не допоможе, заявив президент України Володимир Зеленський у відеоінтерв'ю на Bloomberg New Economy Forum.
"Поки ми не звільнимо всю нашу територію, ми не принесемо миру", - сказав він.
Глава держави зазначив, що Крим - "це не просто держава в державі, це частина нашої країни і частина нашого суверенітету".
"Тому дійсно деокупація Криму і Донбасу покладе край війні", - додав Зеленський.
За його словами, після відступу російських військ за Дніпро і через те, що обидві сторони будуть окопуватися напередодні зими, шлях вперед буде важким.
Зеленський виступив на Bloomberg New Economy Forum
Сьогодні президент повідомив, що на фронті постійно йдуть бої, а Росія продовжує атакувати громадянську та критичну інфраструктуру України.
На його думку, лише кілька країн змогли б зараз захищатися від військової агресії так само інтенсивно, як це робить Україна.
Зеленський підкреслив, що українська формула миру важлива не тільки для України, а й для всього світу.
Також він повідомив, що українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні недавнього падіння ракет у Польщі.