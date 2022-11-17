За його словами, тільки це зможе принести мир.

Однією з умов для миру є повернення Україні Криму і окупованих територій Донбасу.

Просте припинення вогню не допоможе, заявив президент України Володимир Зеленський у відеоінтерв'ю на Bloomberg New Economy Forum.

"Поки ми не звільнимо всю нашу територію, ми не принесемо миру", - сказав він.

Відео дня

Глава держави зазначив, що Крим - "це не просто держава в державі, це частина нашої країни і частина нашого суверенітету".

"Тому дійсно деокупація Криму і Донбасу покладе край війні", - додав Зеленський.

За його словами, після відступу російських військ за Дніпро і через те, що обидві сторони будуть окопуватися напередодні зими, шлях вперед буде важким.

Зеленський виступив на Bloomberg New Economy Forum

Сьогодні президент повідомив, що на фронті постійно йдуть бої, а Росія продовжує атакувати громадянську та критичну інфраструктуру України.

На його думку, лише кілька країн змогли б зараз захищатися від військової агресії так само інтенсивно, як це робить Україна.

Зеленський підкреслив, що українська формула миру важлива не тільки для України, а й для всього світу.

Також він повідомив, що українські фахівці візьмуть участь у розслідуванні недавнього падіння ракет у Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: