Сили оборони беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи супротивника, тому легкого підвезення резервів та боєприпасів для окупантів не буде.

Збройні сили України завдають ударів по позиціях російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. У зв'язку із цим загарбники були змушені посунутись вглиб на 15-20 км від облаштованих рубежів.

Керівник прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо" попереджає, що ворог може загрожувати Херсону обстрілами, однак ЗСУ використовують контрбатарейну боротьбу.

Також вона наголосила, що Сили оборони беруть під вогневий контроль логістичні наземні шляхи супротивника, тому легкого підвезення резервів та боєприпасів для окупантів не буде.

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Тим часом, як повідомила Гуменюк, на правому березі Дніпра продовжуються стабілізаційні заходи на деокупованих територіях, а це понад 4870 квадратних кілометрів.

Ситуація на Херсонщині

Українські військові 11 листопада зайшли у Херсон і президент Володимир Зеленський оголосив про деокупацію міста.

З початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області.

За даними Генштабу, у Каховці, Таврійську та Новій Каховці зменшується кількість особового складу російських військових.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на лівому березі Дніпра у Херсонській області тривають бої.

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