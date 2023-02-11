На тому напрямку за 24 години відбулося більше сотні артилерійських обстрілів.

Зона Бахмуту продовжує бути пекельною точкою на лінії фронту. За минулу добу поблизу цього населеного пункту було зафіксовано 54 боєзіткнення. Така кількість є рекордною за один день.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону упродовж цього часу також було 124 обстріли з різних типів артилерії.

Череветий зазначає, що російська армія справді намагається перерізати трасу Бахмут-Констянтинівка, однак на даний момент сили оборони за допомогою контрбатарейної боротьби намагаються зменшити можливість росіян бити по цій транспортній артерії.

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Українські підрозділи все ще мають можливість використовувати цю трасу для постачання провіанту, зброї, інших речей та доставки поранених. Окрім цього, як зазначив Череватий, є і інші варіанти забезпечення ЗСУ та інших угрупувань усім необхідним.

Бахмут: останні новини на даний момент

Сьогодні Британська розвідка повідомила, що російські війська зазнали важких втрат у боях біля Бахмута.

Вчора українські підрозділи відбили наступи окупантів поблизу 19 населених пунктів.

8 лютого під Бахмутом нацгвардійці збили російський гелікоптер МІ-24.

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