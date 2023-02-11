Зазначається, що російський офіцер привів свій особовий склад під мінометний обстріл.

Українські воїни "задвохсотили" чергового топ-офіцера РФ. Цього разу в списку ліквідованих опинився командир мотострілецької роти майор запасу Валерій "Зебра" Макоївець.

Як повідомляє офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідований окупант служив у прикордонних військах Федеральної служби безпеки РФ.

"Історія життя командира мотострілецької роти майора запасу Валерія Макоївця: добровільно мобілізувався, прийняв мотострілецьку роту, завів роту під мінометний обстріл, демобілізувався разом з підлеглими, крапка", - іронічно прокоментував "Штірліц".

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Втрати Росії в Україні - актуальне

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 135 740 окупантів, "плюс" 730 тіл протягом 9 лютого.

Серед "зажмурених" серійний вбивця, російський "термінатор", герой російських "казок", бойовий піп, який благословляв ворога на вбивство українців.

Нерідко окупанти накривають один одного дружнім вогнем. Нещодавно в окоп загарбників прилетів "подарунок" від ЗСУ, а вцілілий росіянин випустив автоматну чергу в спини товаришів, які тікали.

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