Йдеться про Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки.

Попри значні втрати російські окупаційні війська продовжують наступати на п'ятьох напрямках в Україні.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Наразі на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

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"Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.

Водночас українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також 3 інших важливих об’єкти противника.

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Як раніше повідомляв Генштаб, за добу Росія випустила по Україні 106 ракет та завдала 59 авіаударів, 28 з яких - із використання безпілотників "Shahed-136".

Зазначається, що російські окупанти не відмовилися від планів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

У ГУР заявили, що "ракетний бліцкриг" Російської Федерації провалився, але вона продовжить завдавати ударів. Окупанти мають ще багато застарілого ракетного озброєння.

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