Українські воїни продовжують ліквідовувати "другу армію світу". Цього разу "задвохсотили" топ-десантника РФ Олександра Макарова.
Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідований Макаров займав високу командирську посаду.
"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам", - зазначив "Штірліц".
Втрати РФ в Україні: актуальні дані
Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових.
Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 126 тисяч 650 солдатів. Також вона позбулася 3201 танка (+4 за добу).
Найбільших втрат ворог зазнає на східному фронті. 28 січня до одного з моргів в окупованій Горлівці привезли близько 20 тіл загиблих окупантів.