Ліквідований офіцер займав високу командирську посаду.

Українські воїни продовжують ліквідовувати "другу армію світу". Цього разу "задвохсотили" топ-десантника РФ Олександра Макарова.

Як повідомив офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан "Штірліц", ліквідований Макаров займав високу командирську посаду.

"Успішно демобілізовано командира парашутно-десантного батальйону майора Олександра Макарова. Слава Нації. Смерть ворогам", - зазначив "Штірліц".

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Втрати РФ в Україні: актуальні дані

Російська Федерація продовжує зазнавати колосальних втрат на війні в Україні. За оновленими даними Генштабу ЗСУ, за добу наші захисники "задвохсотили" 490 путінських військових.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 126 тисяч 650 солдатів. Також вона позбулася 3201 танка (+4 за добу).

Найбільших втрат ворог зазнає на східному фронті. 28 січня до одного з моргів в окупованій Горлівці привезли близько 20 тіл загиблих окупантів.

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