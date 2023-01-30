Також завдано двох ударів по районах зосередження окупантів.

За добу українські військові знищили дві радіолокаційні станції ворога, а також склад боєприпасів та зенітно-ракетний комплекс противника, йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів", - розповіли у Генштабі.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.

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Війна новини - що відбувається на фронті

Російські війська зосереджують свою увагу на боях за Донбас, не рахуючись з втратами. 29 січня ЗСУ відбили нові атаки ворога на Бахмут.

Перш за все, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу, вважає Інститут вивчення війни. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

Втрати РФ в Україні - актуальні дані

ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 29 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 650 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 126 160.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

Тривають бої за Бахмут. Прикордонники показали нецензуровані кадри ліквідації штурмового підрозділу росіян.

Також у мережі з’явилося відео знищення російських колон у селі Водяному Донецької області. Спершу українські захисники вдарили по переправі терористів, потім вогнем "потішили" самих окупантів. Трапляються випадки, коли ворог випадково потрапляє у засідку наших снайперів.

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