Тіла ліквідованих російських військових привезли з районів Новобахмутівки та Майорська.

Ворог продовжує зазнавати втрат: 28 січня до одного з моргів в окупованій Горлівці привезли близько 20 тіл загиблих окупантів, йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"Противник і далі зазнає втрат", - наголосили у Генштабі.

Так, до одного із місцевих моргів тимчасово окупованої Горлівки Донецької області лише 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів.

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Зазначається, що тіла ліквідованих російських військових привезли з районів Новобахмутівки та Майорська.

Війна новини - що відбувається на фронті

Російські війська зосереджують свою увагу на боях за Донбас, не рахуючись з втратами. 29 січня ЗСУ відбили нові атаки ворога на Бахмут.

Перш за все, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу, вважає Інститут вивчення війни. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

Британські аналітики напередодні писали, що Україна може почати контрнаступ вже в лютому. Водночас аналітики Інституту вивчення війни з цього приводу скептичніші: дії ЗСУ сковує нерішучість Заходу постачати нові зразки наступальної техніки.

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