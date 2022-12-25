Водночас в ПВК продовжують поширювати байки про те, як найманці підривають себе, аби не йти в полон.

Українські воїни захопили у полон групу найманців приватної військової компанії Євгена Пригожина "Вагнер".

Як зазначив український журналіст Володимир Золкін, "вагнерівці" охоче йдуть в полон, попри байки Пригожина про те, що його бойовики підривають себе гранатою, аби не потрапити в руки ЗСУ.

"Вафлерівці ("вагнерівці - УНІАН), які підриваються на гранатах, щоб не потрапити в полон. Не дуже виходить, мабуть", - написав журналіст, опублікувавши відео з полоненими.

Відео дня

На кадрах видно щонайменше шістьох полонених "вагнерівців". Один з них підтвердив воїну, що його завербували у колонії під Оренбургом. Отже, це "вагнерівці"-зеки.

В'язні "Вагнера" у війні проти України: головні новини

Уже кілька місяців поспіль тривають безглузді штурми російської армії околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області. У Генштабі зазначали, що місто штурмують "вагнерівців", Євген Пригожин кидає у бій завербованих зеків.

Західні аналітики пов'язують таку фанатичність стратегією "вагнерівців", точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. "Кухар Путіна" намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Втім, ПВК несе колосальні втрати. За даними ISW, темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнився останніми днями через втрати "Вагнера", хоча розмірковувати, чи досяг кульмінації наступ, поки зарано.

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