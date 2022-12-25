Також знищено п'ять танків ворога.

За минулу добу знищено 620 російських загарбників. З 24 лютого українські військові ліквідували понад 102 тисячі російських окупантів.

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 грудня орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 102 тис. 050 (+620) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3011 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16);

артилерійських систем – 1991 (+3);

РСЗВ – 418;

засоби ППО ‒ 212;

літаків - 283;

гелікоптерів – 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706;

крилаті ракети - 653;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8);

спеціальна техніка ‒ 178.

Ситуація на фронті станом на 25 грудня - що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Пр цьому на Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

Відео дня

Крім того, українські воїни відбили ворожі атаки в районі 15 населених пунктів на Харківщині та Донбасі. Наша авіація протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 4 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще 3 важливі об'єкти окупантів.

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