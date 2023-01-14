Окупанти видалися доволі мовчазними, але відповіли, звідки приїхали.

Українські воїни захопили у полон групу "вагнерівців" у жіночих чоботах. Під час спілкування окупанти були мовчазними.

Як повідомляє Telegram-канал "Ищи своих", обмінний фонд поповнили кілька найманців Пригожина. Напрямок, на якому "вагнерівці" потрапили у полон, не зазначається.

Як зазначили українські воїни, елітні найманці російської ПВК воюють у жіночих чоботах, які вкрали в одному з будинків.

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Полонені були мовчазними під час спілкування із українськими захисниками, відповівши лише на запитання про особисті дані та місце проживання.

Війна в Україні: роль "вагнерівців

"Вагнерівці" зосередилися у Бахмуті та Соледарі. За даними інформованих джерел, штурм Соледара Донецької області та інших міст обходиться "Вагнеру" величезними втратами. Йдеться про десятки тисяч трупів.

В лавах ПВК воює чимало амністованих зеків. Ставлення до них не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

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