В полоні загарбник раптово вивчив українську мову.

Українські воїни захопили у полон російського окупанта з Краснодарського краю, який приїхав вбивати українців заради грошей.

Як свідчить відео з місця подій, окупант під час розмови з українськими воїнами зізнався, що приїхав підзаробити, а після потрапляння у полон навіть навчився розуміти українську мову.

Український воїн: "Що ти тут робиш?"

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Окупант: "Прийшов за контрактом."

Український воїн: "Для чого ти сюди прийшов?"

Окупант: "Грошей заробити."

На уточнювальне питання, чи заробив окупант на смертях українців, він відповів мовчанням. Загарбник зауважив, що хоче жити, тому вестиме себе чемно.

Український воїн: "Українську мову розумієш?"

Окупант: "Розумію трохи."

Український воїн: "Розумієш? Вчити треба. Русь одна - Київська."

Після цього діалогу окупант чемно "спакувався" у багажник пікапу українських воїнів.

Росіяни в полоні: найцікавіші новини

Полонені окупанти часто "відзначаються" курйозними заявами під час спілкування з українцями. Зокрема, під час спілкування з полоненим Олегом Ігішовим з Хабаровська український журналіст Володимир Золкін запитав: "Ви (росіяни - УНІАН) взагалі люди? Чи ви інший вид". Відповідь "вбила".

Російські окупанти залюбки погоджуються на інтерв'ю та розповідають про реалії служби у "другій армії світу". Зокрема, один з полонених "вагнерівців" розповів, що в РФ створюють "спеціальні підрозділи", в які набирають людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або тих, хто пережив насильство. Такий "загін" вже є в ПВК "Вагнера".

Інший російський солдат, якого українські військові, взяли в полон, публічно просив обміняти його на вкраденого окупантами з Херсонського зоопарку єнота.

Втім, інтерв'ю інколи стають фатальними для росіян. Зокрема, "вагнерівець" Євген Нужин наговорив настільки багато, що після повернення з полону найманці стратили його кувалдою.

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