Під час контрнаступу українські воїни, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного вектора виснаження, який зберігає життя захисників України ціною повільніших темпів звільнення територій, водночас поступово виснажуються жива сила й техніка РФ.
Темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації і не є доказом того, що Київ нібито не може повернути великі території, йдеться у звіті американського Інституту війни (ISW).
"Нинішній український контрнаступ є менш драматичним і швидким, ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але успішнішим, аніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Загалом за своїм темпом і початковим прогресом він найбільше схожий на повільніший, але успішний херсонський контрнаступ", - зазначили аналітики.
Війна в Україні - новини, які зараз треба знати
Український президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що Сили оборони пішли в контрнаступ. Вже звільнено низку населених пунктів.
Вранці 5 липня Генштаб Збройних сил України поділився, що наші воїни наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках й південніше і північніше Бахмута. Крім того, супротивники на Запорізькому та Херсонському напрямку спрямовують основні сили на те, щоб не дозволити нашим бійцям рухатися вперед.