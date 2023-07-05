Темпи контрнаступальних дій не вказують на тупиковість ситуації, зазначили американські аналітики.

Під час контрнаступу українські воїни, схоже, зосереджуються на створенні асиметричного вектора виснаження, який зберігає життя захисників України ціною повільніших темпів звільнення територій, водночас поступово виснажуються жива сила й техніка РФ.

Темпи, якими зараз йде контрнаступ України, не вказують на тупиковість ситуації і не є доказом того, що Київ нібито не може повернути великі території, йдеться у звіті американського Інституту війни (ISW).

"Нинішній український контрнаступ є менш драматичним і швидким, ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але успішнішим, аніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Загалом за своїм темпом і початковим прогресом він найбільше схожий на повільніший, але успішний херсонський контрнаступ", - зазначили аналітики.

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Український президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, що Сили оборони пішли в контрнаступ. Вже звільнено низку населених пунктів.

Вранці 5 липня Генштаб Збройних сил України поділився, що наші воїни наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках й південніше і північніше Бахмута. Крім того, супротивники на Запорізькому та Херсонському напрямку спрямовують основні сили на те, щоб не дозволити нашим бійцям рухатися вперед.

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