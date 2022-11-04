Українські військові виконали 167 вогневих завдань.

На півдні України ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано 167 вогневих завдань, зокрема, по районах скупчення техніки російських окупантів.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", били по логістичних об'єктах, транспортних артеріях та пунктах базування російських окупантів на тимчасово захопленій території. Крім того, українська авіація завдала 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки ворога, зокрема у критому ангарі.

Зазначається, що на південному напрямку ліквідовано 32 окупанти, танк і ще 9 одиниць іншої авто-бронетехніки. У Баштанському районі, поблизу Снігурівки, українські військові знищили 2 ворожі склади з боєприпасами.

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"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось. Однак, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет", – додали в ОК "Південь".

Ситуація на півдні України: що відомо

Українські військові продовжують звільняти території від російських окупантів. Просування ЗСУ відбувається, зокрема, на південному напрямку. Відомо, що на Херсонщині звільнили понад 90 населених пунктів.

Військовий експерт, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що РФ не збирається здавати Херсон, але "жест доброї волі" найближчими тижнями може статися. Він наголосив, що Росія спеціально запустила ІПСО про нібито намір покинути Херсон, але втрата захопленого після 24 лютого регіону, в першу чергу, буде іміджевою втратою для Путіна.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України на всіх ділянках фронту ведуть позиційну оборону. За її словами, в рамках цієї оборони десь є певне просування вперед з метою вирівнювання лінії фронту.

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