Кінцевою метою українських військових є звільнення усіх територій України.

Збройні сили України на всіх ділянках фронту ведуть позиційну оборону.

Про це повідомила під час інформаційного телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Станом на зараз триває позиційна оборона на всіх ділянках фронту. І в рамках цієї оборони десь є певне просування вперед з метою вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот та досягнення інших цілей, які вирішують Збройні сили України", - сказала вона.

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Також вона додала, що кінцевою метою українських військових є звільнення усіх територій нашої держави.

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