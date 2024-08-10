ЗСУ зайняли три села Курської області, - нардеп (фото, відео)

Народний обранець також опублікував кадри, що свідчать про присутність ЗСУ у цих населених пунктах.

Українські сили взяли у суботу, 10 квітня, взяли під контроль щонайменше три населені пункти у Курській області Росії.

Про це заявив народний депутат України від "Слуги народу", заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

За даними нардепа, 10 серпня ЗСУ зайняли населені пункти Івашковський, Махновка та Свердликове Курської області Росії. Мисягін опублікував фото українських воїнів у Махновці, а також відео, на якому український військовий скидає російський триколор з адміністративної будівлі у Свердликовому.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, вторгнення ЗСУ в Курську область вдарило по режиму Путіна, що створює додатковий шанс на переговори. Путін втрачає імідж сильного правителя, адже росіяни все більше сумніваються, чи може він і далі гарантувати їм безпеку.

Також ми розповідали, що Кремль кидає "ЧОПівців" на оборону Курська. Державні корпорації "мобілізують" свою охорону для участі в боях на кордоні.

Як пише The New York Times із посиланням на думку аналітиків, росіянам, ймовірно, вдалося пригальмувати український наступ у Курській області, але бої продовжуються.

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