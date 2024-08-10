Вторгнення ЗСУ в Курську область вдарило по режиму Путіна, є шанс на переговори, - BI

Путін втрачає імідж сильного правителя, адже росіяни все більше сумніваються, чи може він і далі гарантувати їм безпеку.

Зухвале вторгнення України на територію Росії є потужним ударом по владі диктатора Володимира Путіна. Коли Україна здійснила транскордонну атаку на Курську область, Кремль применшив вторгнення, назвавши його нападом "диверсійно-розвідувальни групи", пише Business Insider.

Коли масштаб атаки став більш очевидним й тисячі українських військових просувалися до 10 км у глиб Росії, Путін поспішив стримати наслідки. Під час зустрічі з виконувачем обов’язків глави Курської області Олексієм Смирновим диктатор закликав його проявити "мужність і холоднокровність" і запевнив мирних жителів, які тікають від бойових дій, що допомога вже в дорозі.

Інститут вивчення війни заявив, що зустріч мала на меті запевнити росіян, що ситуація під контролем, щоб уникнути "значного внутрішнього невдоволення".

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Такі рейди можуть підірвати престиж і владу Путіна - і заплутана реакція Кремля є ознакою його стурбованості.

"Істотні успіхи України в Росії стали б стратегічним ударом по багаторічним зусиллям президента Росії Володимира Путіна зміцнити спадщину російської стабільності, безпеки та геополітичного відродження", - пише ISW.

Напад України застав Росію зненацька

Атаки, очевидно, застала російські сили зненацька. Мотиви залишаються незрозумілими, оскільки Київ публічно не коментує операцію.

Це призвело до різкої критики Кремля з боку ультранаціоналістичних блогерів, які здивувалися, чому російські військові виявилися такими неготовими, і критикували хаотичні спроби евакуювати мирних жителів.

Військові аналітики вважають, що Україна прагне завдати ганебного удару по Путіну, повернувши війну додому звичайним росіянам. Україна також може прагнути відвернути російські війська від лінії фронту в Харківській області України, де в останні місяці точилися запеклі бої. Атака також, схоже, має намір показати своїм західним партнерам, що Україна може "перевернути сценарій" і здійснити сміливі операції після недавніх невдач, сказав Брайден Сперлінг, аналітик з RAND Corp.

Каллум Фрейзер, аналітик Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, сказав, що образ сильної правителя Путіна базується на його здатності захищати росіян.

"Путіну потрібно продемонструвати, що кордони Росії безпечні і що, зрештою, конфлікт, який відбувається в Україні, не сильно вплине на людей усередині Росії", - сказав він.

"Щойно це починає впливати на людей, які думають, щоб щось з цим зробити, щоб убезпечити власні засоби до існування та свою власність, це може призвести до того, що вони засумніються, чи Путін є правильною людиною для цієї посади", - додав він.

Наразі Путіну вдавалося уникнути серйозних внутрішніх заворушень через війну, попри величезні втрати, яких вона завдала російській армії.

Економічний вплив на пересічних росіян не був таким серйозним, як прогнозували деякі економісти. Тим часом Кремль жорстко контролює висвітлення війни в ЗМІ, і Путіну вдалося уникнути необхідності вводити непопулярні призови в армію, збільшивши призов.

Але повстання "Вагнера" у 2023 році виявило вразливість Путіна до удару від подій в Україні. Російський уряд втратив контроль над містом Ростов-на-Дону через повстанців, найманці наступали на Москву.

Фрейзер сказав, що повстання "Вагнера", ймовірно, обтяжувало Путіна, коли він розглядав наслідки вторгнення на Курськ. Він сказав, що вторгнення частково мало на меті "продемонструвати людям у Росії та прикордонних регіонах, що вони не в безпеці, як хотіли б бути, що потенційно може викликати певне невдоволення всередині країни".

Нездатність Путіна захистити Росію, сказав Сперлінг, "небезпечна для його іміджу та оточення, і це, у свою чергу, може підірвати згуртованість і єдність його найближчого оточення".

Гра за важелі впливу у переговорах

Є сумніви щодо того, чи зможе і без того перенапружена армія України витримати імпульс вторгнення на Курську область. Україна намагається набрати достатню кількість військ, щоб утримувати свої оборонні позиції на лінії фронту, і ризиковану атаку на Росію холодно прокоментували США.

За словами Максима Алюкова, політичного соціолога з Королівського коледжу Лондона, незрозуміло, як довго Україна зможе утримувати захоплену нею територію в Росії, якщо Кремль почне масштабну операцію з її витіснення.

"З огляду на повідомлення, які вказують на те, що обидві сторони війни можуть бути готові розглянути можливість мирних переговорів, Україна , можливо, робить ставку на те, що, завдавши принизливого удару Путіну, вона зможе домовитися про угоду з позиції сили", - пише видання.

Операція, за словами Алюкова, є "сміливим кроком", спрямованим на те, щоб надіслати повідомлення про те, що Україна зберігає здатність завдавати шкоди Росії новими та несподіваними способами. Але Україні доведеться зберегти імпульс, щоб серйозно послабити владу Путіна.

Операція в Курській області - останні новини

9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.

На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на 30-35 кілометрів.

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