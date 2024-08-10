Державні корпорації "мобілізують" свою охорону для участі в боях на кордоні.

У Росії вирішили кинути на оборону Курської області співробітників приватних охоронних підприємств (так званих ЧОПів), що належать великим держкомпаніям. Про це повідомив політтехнолог і колишній спічрайтер Володимира Путіна, а сьогодні опозиціонер Аббас Галлямов.

"ЧОП "РН-Охорона" (Роснефть) приведений у бойове положення. Тим, хто має бойовий досвід і колишнім вагнерівцям роздали зброю. Кажуть - перекинуть у Курську область. Також такий стан і в інших ЧОПів інших держкомпаній", - повідомив Галлямов у своєму Телеграмі з посиланням на джерело в "Роснєфті".

За даними джерел The Moscow Times, вторгнення ЗСУ в Курську область стало шоком для російських військових і Кремля.

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"Це сильний ляпас для президента [Путіна]. Ми добу не можемо відкинути противника. Створено небезпеку російському регіону, населенню. Так не поводиться країна, впевнена у своїй перемозі", - сказав на умовах анонімності один урядовий чиновник.

На зустрічах із керівництвом силових структур і під час публічних виступів Путін був "незадоволений" і "роздратований", кажуть джерела, які особисто знають президента багато років.

"Наші прикордонники ведуть бій в оточенні. Строковики потрапили в полон. Зрозуміло, що глибини наступу в українців немає. Але все одно репутаційно те, що сталося, дуже неприємно", - сказав інший чиновник.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, у момент заходу українських сил у Курську область у росіян на цьому напрямку не виявилося артилерійських і танкових підрозділів. Через це росіяни не змогли чинити рішучого опору українським силам.

Також ми розповідали, що заради війни в Україні Росія вже давно повністю оголила всі свої кордони, зокрема з країнами НАТО. Єдина надія, що в разі чого відбити вторгнення НАТО зможуть нечисленні строковики.

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