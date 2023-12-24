Бойова робота велася по ворожому Су-30, наразі зʼясовують, чи уражено ціль.

Українські військові збили літак російських окупаційних військ на Маріупольському напрямку. Йдеться про ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про успішну роботу українських захисників повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. "Пташку" росіян уражено за допомогою зенітного ракетного комплексу, додав він.

Крім того, велася бойова робота по ще одному ворожому літаку.

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"На Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі – вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", – наголосив Олещук.

Зазначимо, що перед цим в Одеській області чули вибухи. У Повітряних силах повдіомляли про пуск ракети в напрямку регіону.

Збиття російських літаків: останні новини

У пʼятницю, 22 грудня 2023 року, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на півдні уражено одразу три російських літаки. Збито ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Водночас речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат каже, що армія РФ активізувала розвідку й вишукує, чим Україна змогла збити одразу три Су-34. Крім того, росіяни стали значно менше застосовувати авіаційні засоби ураження, особливо керовані авіабомби, зокрема на Херсонському напрямку.

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