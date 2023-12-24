За словами Наталії Гуменюк, використання тактичної авіації РФ на південному напрямі зараз дуже обмежене.

Після збиття Збройними силами України трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російські окупанти значно зменшили використання тактичної авіації на південному напрямі. Про це в ефірі телеканалу FreeДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, зараз головна задача ворога - розпізнати, "ким і як ми зробли це, і яким чином вони можуть обійти цю загрозу".

"Тому що загроза для них цілком реальна, за законами російських казок - тричі реальна. Тому що дійсно їхній фольклор тяжіє до трійці - "тридев'яте царство" тощо. І тут одночасно три винущувачі-бомбардувальники - це вже надто символічно. І сьогодні ми можемо констатувати, що після цього серйозного інциденту в їхніх військово-космічних військах сталася їхня переоцінка, і керовані авіабомби вони не скеровують. Тобто використання тактичної авіації зараз на нашому напрямі, очевидно, обмежене", - констатувала Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що ситуація на південному напрямі залишається складною, тому що ЗСУ важко стримувати плацдарми і рубежі, на яких їм вдалося закріпитися "в цій ситуації, коли за спиною ріка Дніпро і логістика ускладнена тим, що враг, відступаючи, підірвав усі мости".

"Все ж таки при уцьому ми продовжуємо тримати оборону і відбивати до 20 штурмів на день. При цьому ми кажемо про те, що 20 штурмів - це достатньо середній показник. Були дні, коли ворог проводив і понад 30 штурмів. Але все ж таки ці штурмові групи характеризуються переважно пішим порядком - в сенсі, що бронетехнікою вони фактично не підтримуються", - розповіла речниця.

Вона також підкреслила, що результативна робота аеророзвідки в сукупності з ударними дроновими і артилерійськими підрозділами призвела до того, що велика кількість техніки так званого угруповання "Дніпро", яке протистоїть ЗСУ з боку окупаційних військ, мало великі втрати бронетехніки.

"Та ж демонстрація тих відео, які ми змогли показати, відзвітувати про свою роботу, уже красномовно свідчить про те, що у ворога серйозні втрати в техніці. Далі ми спостерігаємо за перекиданням резервів і ресурсів зі східного напряму на південь. ... Вони вочевидь робили ставку на те, що основні бойові дії будуть розгортатися на східному напрямі - Авдіївка, Бахмутський напрям, Куп'янський. При цьому вони розуміють, що з боку Дніпра їм неможливо не підкріплювати свої сили, - в такому випадку у них буде очевидний провал", - резюмувала Гуменюк.

Знищення трьох російських СУ-34

У п'ятницю, 22 грудня, росіяни втратили одразу три винищувача-бомбардувальника Су-34 на півдні України. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він зазначив, що серія дописів під рубрикою "ВЕЧНОГО ПОЛЕТА, БРАТЬЯ" продовжується.

Згодом з'явилася реакція секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова на ліквідацію трьох російських СУ-34. За його словами, "полювання" на російські винищувачі-бомбардувальники тривало довгий проміжок часу.

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