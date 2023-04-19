Від російського танку залишилася хіба "згадка".

Збройні сили України у вівторок, 19 квітня, відзначилися оперативною роботою та знищили чергову російську "бляшанку".

Досягненнями армії України похвалився мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram. В ролику видно, як "завзято" палає танк РФ.

"Є речі, на які можна дивитися вічно. Десь на Запорізькому напрямку стало менше на одну російську бляшанку", - відписав Федоров.

ЗСУ помстилися росіянами за "Шахеди" над Україною

Нагадаємо, що ввечері 18 квітня в Запорізькі області пролунали вибухи через злочинні дії російської армії, яка запустила для удару по регіону дрони. Ввечері глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко уточнив, що ворог запустив по області 5 дронів. Також вночі ворог атакував "Шахедами" Одеську область.

Зранку 19 квітня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки Одещини росіяни застосували 12 дронів-камікадзе. Вдалося знищити 10 апаратів.

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