Українська ППО успішно їх "приземлила".

У Запорізькій області українські захисники збили п'ять безпілотних літальних апаратів типу "шахед".

Про це ввечері повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму офіційному Telegram-каналі. Інших деталей цієї атаки Запорізької області окупантами Єрмак не навів. "В Запорізькій області було збито 5 шахідів", - написав він.

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко зазначив, що українські сили ППО сьогодні показали свою мастерність. "Ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі", - написав він у своєму Telegram-каналі.

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Атаки по Запоріжжю: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники вдарили по Оріхову запалювальними снарядами, унаслідок чого у місті виникли пожежі.

На Великдень російські війська двічі атакували Запоріжжя. Під ударами окупантів опинилися 16 населених пунктів, пошкоджено багато будівель, одна людина отримала поранення.

У ніч на 9 квітня вони вдарили по Запоріжжю, внаслідок цього удару загинула дітина та її батько. Матір дівчинки вдалося врятувати з-під завалів, вона потрапила до лікарні.

22 березня Росія випустила по місту шість ракет, одна з них влучила між двома житловими будинками. Внаслідок руйнівного удару загинули дво людей, ще 37 постраждали.

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