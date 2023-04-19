Російські окупанти вночі атакували Одещину дронами.

Росіяни завдали повторної атаки "шахедами" у ніч на 19 квітня по Одеській області.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131", - повідомили подробиці в ЗСУ.

Атака дронами на Одещину

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область дронами типу Shahed-136. Зафіксовано влучання по інфраструктурному об'єкту, повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. "Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури", - повідомив він і додав, що за попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

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