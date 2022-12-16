Там Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу.

У Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06:00.

В повідомленні дано уточнення щодо втрат російських окупантів. Зокрема, зазначається, що, за уточненою інформацією, 14 грудня, в районі населеного пункту Токмак Запорізької області, Сили оборони знищили до 10 одиниць військової техніки різного типу. При цьому близько 180 військовослужбовців противника отримали поранення.

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"Крім того, відзначається робота російських мобільних крематоріїву у місті Токмак", - зазначають в Генштабі.

В повідомленні також сказано, що у Лазурному Херсонської області було знищено до 30 окупантів.

Ситуація в Запорізькій області

У Запорізькій області триває ліквідація окупантів. Так, в ніч на 10 грудня вибухи прогриміли відразу на декількох базах росіян, в результаті чого було ліквідовано приблизно 200 окупантів.

6 грудня в місті підірвали колаборанта Миколу Волика - колишнього депутата райради від "опозиційної платформи – за життя".

Прильоти по ворогу зафіксовані у Травневому та Пологах Запорізької області.

Крім того, 12 грудня стало відомо про удар ЗСУ по стратегічному мосту у Мелітополі.

13 грудня по базі окупантів у Мелітополі було завдано потужного удару. Ворог розмістив свої війська в місцевій школі.

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