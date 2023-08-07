Так президент відреагував на блокаду Чорного моря і удари по українській території.

Росія влаштувала блокаду Чорного моря, що супроводжується постійними обстрілами території України. Якщо удари продовжаться, РФ може залишитися без кораблів до кінця війни.

Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив у інтервʼю латиноамериканським ЗМІ, пише агрентинське видання La Nacion. За його словами, Україна має довести, що має право імпортувати та експортувати продукцію через свої територіальні води.

"Якщо буде блокада, то Україна має знайти спосіб припинити блокаду наших вод. Якщо РФ продовжить домінувати в Чорному морі і блокувати його, завдаючи ракетних ударів, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей. Якщо вони продовжуватимуть стріляти, у нас небагато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти, до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів", – наголосив Зеленський.

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Президент зауважив, що Росія не здатна перемогти, а тому намагається поставити Україну в безвихідну ситуацію, застосовуючи зброю та насильство.

"Тому Україна обов’язково відповість на будь-який напад на наше мирне населення, на наших зернових брокерів. Ми хочемо показати, що не росіяни мають впливати на всіх. Коли аргентинський журналіст говорив про колонізацію, це теж політика колонізації Чорного моря, Азовського моря. За допомогою цих політичних методів вони хочуть домінувати як колонізатори. Чому вони мають вирішувати, що ми можемо виробляти та експортувати? І вони також вирішують за вас, не даючи вам можливості вирішити. Чому вони вирішують? Це не зрозуміло", – резюмував глава держави.

Ситуація в Чорному морі

Після того, як 17 липня 2023 року Росія в односторонньому порядку вийшла з "зернової угоди", ситуація в Чорному морі постійно загострюється. Зокрема, 20 липня Міноборони РФ пригрозило атакувати всі цивільні судна, що рухаються до українських портів, розцінюючи їх як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

Крім того, ворог постійно атакує українські портові потужності. За цей час було завдано ударів по портах Великої Одеси, а також по дунайських портових потужностях. Було знищено тисячі тонн зерна, зокрема й те, що мали експортувати до Китаю.

31 липня ізраїльський корабель прорвав російську блокаду Чорного моря та увійшов в українську гілку Дунаю. Тоді повідомлялося, що за цим судном до українських портів прямують ще чотири кораблі.

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