Воїни з 26-ї артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича успішно відпрацювали по позиції загарбників.

Українські військові прямим влучанням із самохідної артилерійської установки Krab знищили мінометну позицію російських окупантів.

Відповідне відео з Бахмутського напрямку опублікував командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує мінометну позицію ворога із САУ "Краб", - повідомив Сирський.

Відео дня

Нагадаємо, що САУ Krab - це польська самохідна гаубиця калібру 155 мм, сумісна з боєприпасами НАТО. Раніше УНІАН вже розповідав, у чому особливість цієї артилерійської системи - однієї з найсучасніших у світі з вкрай високими характеристиками.

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Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 17 травня втрати російських окупантів серед особового складу перетнули позначку в 200 тисяч осіб. Зокрема, за минулу добу на території України було ліквідовано 610 загарбників з РФ. Окрім цього, протягом 16 травня росіяни недорахувалися 9 танків, 16 артилерійських систем, 17 бойових броньованих машин й купу іншої техніки.

Тим часом, Бахмут залишається одним із епіцентрів бойових дій. Днями Олександр Сирський зазначив, що українські військові під Бахмутом здійснюють контрнаступальні дії. Він порівняв "вагнерівців" у місті із щурами у мишоловці.

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