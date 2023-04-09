Українські воїни швидко опанували західну техніку.

Польські самохідні гаубиці AHS Krab (САУ "Краб") потужно працюють на передовій та успішно виконують завдання на полі бою.

Про це у Telegram повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Зазначається, що українські воїни швидко опанували західну техніку, та мають досвід, який є цінним для партнерів та виробників озброєння.

"Самохідна артилерійська установка "Краб" добре показала себе і в швидкості наведення, і в дальності стрільби. Ми вивчили ресурс та можливості цих машин і надаємо виробникам пропозиції для їх удосконалення", – наголосив військовослужбовець ЗСУ Володимир.

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Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук пояснив, чому Україні потрібні винищувачі F-16. За його словами, ці літаки дозволять українським пілотам панувати у повітряному просторі, що сильно ослабить ворога та допоможе врятувати багато життів.

Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що для створення "повітряного щита" Україні потрібні біля 168 таких літаків. Західна авіація потрібна для завершення створення системи ППО.

Водночас на бойовому чергуванні в Україні вже перебувають ЗРК Avenger. Вони захищають повітряний простір на півночі нашої країни.

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