Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії у війні проти України.
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року втрати окупантів серед особового складу сягнули 200 590. З них 610 ліквідовані за останню добу.
Також за добу збільшилась кількість знищеної ворожої техніки:
- танків ‒ 3771 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17);
- артилерійських систем – 3166 (+16);
- РСЗВ – 562 (+0);
- засобів ППО ‒ 318 (+2);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня 2748 (+16),
- крилатих ракет ‒ 982 (+9),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистер – 6067 (+19);
- спеціальної техніки ‒ 417 (+7).
Удари по окупантах - останні новини
Впродовж попередньої доби українські захисники завдали понад 10 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, а також три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника.
За цю добу авіація, як повідомили в Генштабі, завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетні війська і артилерія уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів ворога.