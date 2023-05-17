ЗСУ "розклали по пакетах" понад 200 тисяч російських окупантів / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії у війні проти України. 

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року втрати окупантів серед особового складу сягнули 200 590. З них 610 ліквідовані за останню добу. 

Також за добу збільшилась кількість знищеної ворожої техніки:

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  • танків ‒ 3771 (+9); 
  • бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17); 
  • артилерійських систем – 3166 (+16); 
  • РСЗВ – 562 (+0); 
  • засобів ППО ‒ 318 (+2);
  • літаків – 308 (+0); 
  • гелікоптерів – 294 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  2748 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 982 (+9),
  • кораблів / катерів ‒ 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистер  – 6067 (+19);
  • спеціальної техніки ‒ 417 (+7).
ЗСУ "розклали по пакетах" понад 200 тисяч російських окупантів / інфографіка УНІАН 

Удари по окупантах - останні новини

Впродовж попередньої доби українські захисники завдали понад 10 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, а також три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника. 

За цю добу авіація, як повідомили в Генштабі, завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетні війська і артилерія уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів ворога.

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