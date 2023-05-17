За добу було ліквідовано 610 загарбників.

Генеральний штаб Збройних Сил України оновив інформацію про загальні бойові втрати Росії у війні проти України.

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року втрати окупантів серед особового складу сягнули 200 590. З них 610 ліквідовані за останню добу.

Також за добу збільшилась кількість знищеної ворожої техніки:

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танків ‒ 3771 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17);

артилерійських систем – 3166 (+16);

РСЗВ – 562 (+0);

засобів ППО ‒ 318 (+2);

літаків – 308 (+0);

гелікоптерів – 294 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня 2748 (+16),

крилатих ракет ‒ 982 (+9),

кораблів / катерів ‒ 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистер – 6067 (+19);

спеціальної техніки ‒ 417 (+7).

Удари по окупантах - останні новини

Впродовж попередньої доби українські захисники завдали понад 10 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, а також три - по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

За цю добу авіація, як повідомили в Генштабі, завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Ракетні війська і артилерія уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів ворога.

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