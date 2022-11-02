Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань.

Протягом доби, 1 листопада, Збройні сили знищили 25 окупантів, три склади з боєприпасами, три ворожі "Гради", "Акацію", "Нону" та "Тор" на півдні України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 8 авіаційних ударів по скупченнях живої сили та техніки, по зенітно-ракетному комплексу й опорному пункту ворога. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано майже 160 вогневих завдань. Забезпечено зменшення ворожого війська на 25 рашистів, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", самохідну крупнокаліберну гаубицю "Акація", самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона", зенітно-ракетний комплекс "Тор", 11 одиниць авто-бронетехніки, 3 склади з боєприпасами в Баштанському, Бериславському і Генічеському районах", – йдеться у повідомленні.

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Водночас у Чорному морі перебуває угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові один великий десантний корабль та один надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".

Ситуація на півдні України: що відомо

Збройні сили України продовжують звільняти окуповані населені пункти та наносять удари по позиціях російської армії на півдні України.

Раніше повідомлялося, ЗСУ влучно атакували скупчення російських окупантів в районі Снігурівки. За добу, 31 жовтня, було виконано близько 180 вогневих завдань.

Водночас у тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області з 6 листопада російські війська хочуть почати так звану "примусову евакуацію" мешканців. Після цього загарбники зупинять курсування пасажирських катерів через Дніпро.

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