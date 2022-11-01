Російські загарбники збираються переселити понад 70 000 українців.

У тимчасово окупованому Каховському районі Херсонської області з 6 листопада російські війська хочуть почати так звану "примусову евакуацію" мешканців.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну владу регіону.

Зокрема, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо стверджує, що депортацію українців окупанти планують завершити протягом трьох днів. Після цього загарбники зупинять курсування пасажирських катерів через Дніпро.

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За словами Сальдо, людей переселять на лівий берег Дніпра, у тимчасово окупований Крим, Краснодарський та Ставропольський край, Ростовську та Воронезьку області країни-агресорки.

Гауляйтер пояснив це тим, що Каховська ГЕС "під найбільшою загрозою".

Російські загарбники збираються переселити понад 70 000 українців.

Ситуація у Херсонській області

Повномасштабна війна в Україні розпочалась 24 лютого після вторгнення РФ.

Наразі Сили оборони продовжують звільняти тимчасово захоплену територію Херсонської області від російських окупантів. За останніми даними, деокуповано вже більше 90 населених пунктів Херсонщини.

За даними Генштабу, російські окупанти вивозять з лікарень Херсона все обладнання та медикаменти. Зазначається, що продовжується так звана "евакуація" окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова повідомила, що в окупованому Херсоні перебуває велика кількість особового складу армії РФ. Російських військових у місті більше, ніж цивільного населення.

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