Загалом за добу на півдні наші захисники виконали близько 180 вогневих завдань.

ЗСУ влучно атакували скупчення російських окупантів в районі Снігурівки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою армійською авіацією було влучно атаковано скупчення особового складу окупантів на опорному пункті противника в районі Снігурівки на Миколаївщині. Артилеристи та ракетники Сил оборони, протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 180 вогневих завдань. Вороже військо зменшилось на 21 рашиста. Демілітаризовано одну військову автівку та міномет. Решта втрат ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами". Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 7 кораблів та катерів, які продовжують маневрування уздовж південного узбережжя Криму.

Війна в Україні: ситуація на півдні

У напрямку Херсона триває контрнаступ ЗСУ. Українські війська поступово звільняють нашу територію від рашистів.

Так, як вже повідомляв УНІАН, за минулу добу на півдні ЗСУ завдали 75 вогневих ударів по місцях зосередження окупантів.

Також 31 жовтня на Херсонщині українські зенітники ліквідували ворожий вертоліт Ка-52 та черговий ворожий штурмовик Су-25.

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