Бійці зафільмували своє полювання на групу окупантів.

Українські захисники з ССО виявили ворожий катер разом з екіпажем і знищили його за допомогою FPV-дрона.

Як повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України, окупантам не допомогло навіть маневрування на воді, оскільки БПЛА зміг наздогнати плавзасіб.

"FPV-дрон воїнів ССО України нищить катер з російськими окупантами. Кадри операторів 73-го морського центру спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Бійці Сил спеціальних операцій зафільмували момент знищення противника на південному напрямку.

"Ті намагаються маневрувати по воді, водночас дрон заходить на траєкторію удару. Попри намагання російських військових вивести човен з-під удару плавзасіб з екіпажем з трьох бійців було знищено", - розповіли у командуванні.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, українські військові мали певні успіхи поблизу Старомайорського та в Урожайному. Наразі ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

За даними британської розвідки, у росіян великі проблеми через висадки ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Загальні втрати Росії у війні проти України орієнтовно склали близько 254 380 осіб, з яких 530 ліквідовано впродовж минулої доби.

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