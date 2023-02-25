Внаслідок обстрілу дістали поранення двоє рятувальників. Від початку доби в області чотири рази оголошували повітряну тривогу.

Унаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами Херсона сьогодні, 25 лютого, до лікарні потрапили троє людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що російські терористи воюють з мирним населенням.

"Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу міста Херсон в лікарні опинилися троє місцевих мешканців", - написав він.

Раніше Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок обстрілу окупантами Херсона двоє працівників рятувальної служби отримали поранення.

"Через російський обстріл поранені двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. Фахівці закривали OSB-листами вікна на вулиці Полтавській у Херсоні, коли почався новий удар з боку ворога. Чоловіки дістали уламкові поранення", - зазначається в повідомленні.

В ОВА додали, що від початку доби в області чотири рази оголошували повітряну тривогу, остання з них була скасована близько 10:20.

Війна в Україні - ситуація в Херсоні

Як повідомляв УНІАН, після звільнення Херсона від російських окупантів вони почали регулярно обстрілювати місто, у тому числі з артилерії. У прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку зазначають, що такі атаки не мають жодної військової мети.

24 лютого стало відомо що українські військові знищили реактивну систему "Град", якою ворог бив по Херсону. Протягом доби ворог обстрілював деокуповане правобережжя Херсонщини з лівого берега та прибережні громади Миколаївщини з Кінбурнської коси.

Раніше, 21 лютого, війська РФ обстріляли місто з "Градів", влучивши у житлові будинки, магазин, зупинку громадського транспорту, Площу Свободи та комунальне підприємство. Внаслідок цієї атаки загинули шість людей, ще 20 отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: