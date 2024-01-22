За добу на Таврійському напрямку загальні втрати ворога минулої доби склали 399 осіб та 97 одиниць військової техніки.

На Таврійському напрямку знищено потужний російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан", яким ворог намагався розбити наші укріплення.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що за добу противник завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 930 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати ворога минулої доби склали 399 осіб та 97 одиниць військової техніки", - зазначив командувач у своєму Telegram-каналі.

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Зокрема, як поінформував Тарнавський, знищено сім танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БпЛА, 17 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки російських військ.

Також він додав, що Силами оборони знищено склад боєприпасів противника та один інший важливий об’єкт ворога.

Втрати Росії в Україні - останні новини

За минулу добу Сили оборони України збільшили "мінус" особового складу армії РФ ще на 830 загарбниками. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 22 січня, втрати ворога скали 376 860 осіб.

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, за чотири місяці штурмів Авдіївки загинули стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

Офіцер впевнений, що Путіну все ж доведеться виправдовуватись за втрати РФ в Україні. Він нагадав, що Башкортостан вже почав запитувати диктатора, чому втрати такі глобальні. Згодом це зроблять й інші регіони, адже мішки і шматки тіл починають повертатися у РФ.

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