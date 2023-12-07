Крім того, "мінусовано" ще один ворожий засіб протиповітряної оборони та шість танків супротивника.

Втрати ворога на сьогоднішній день в Україні значно зросли. На Таврійському напрямку Сили оборони знищили самохідний міномет "Тюльпан" супротивника та ліквідували 513 російських окупантів.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. "Знищено самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан". Другу добу поспіль окупанти активно використовують дрони-камікадзе та авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень. Загалом, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 13 авіаударів, провів 61 бойове зіткнення та здійснив 743 артобстріли", - заявив Тарнавський.

За словами командувача, загальні втрати ворога склали 513 осіб, знищено 45 одиниць військової техніки.

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"Зокрема, шість танків, 12 ББМ, один засіб ППО, п'ять артсистем. Успішно відбито 34 атаки противника східніше Новобахмутівки та в районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького і Первомайського", - зазначив він.

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За минулу добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, знищено один пункт управління та три зенітно-ракетні комплекси супротивника.

Своєю чергою, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по одному вертольоту, одному ЗРК, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів та двох артилерійських засобах противника.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1120 російських загарбників. Загальні бойові втрати Росії в Україні з початку широкомасштабного вторгнення орієнтовно становлять 336 тисяч 230 окупантів.

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