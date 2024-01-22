В останню подорож разом з ворожими військовими пішли 11 танків.

За минулу добу Силами оборони України поповнили "мінус" особового складу армії РФ ще 830-ма загарбниками.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook за ранок 22 січня.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали:

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особового складу - близько 376 тис. 860 осіб, у тому числі 830 за минулу добу;

танків - 6192 (+11) одиниці;

бойових броньованих машин - 11489 (+23);

артилерійських систем - 8896 (+21);

реактивних систем залпового вогню - 968;

засобів протиповітряної оборони - 657 (+2);

літаків - 331;

гелікоптерів - 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6961 (+25);

крилаті ракети - 1819 (+1);

кораблі/катери - 23;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11891 (+29);

спеціальна техніка - 1397 (+5).

Що відомо про останні бої між ЗСУ та армією РФ

Протягом минулої доби, 21 січня, на фронті між Силами оборони та російськими загарбниками відбулося 68 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Авдіївському напрямку. Крім того, на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра.

При цьому, у ніч на 22 січня російські окупаційні війська атакували територію України вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Усі ці ворожі дрони було збито.

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