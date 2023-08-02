Один з бійців повідомив, що росіяни вже двічі намагалися повернути контроль над населеним пунктом.

Українські військові нещодавно звільнили від російських солдатів село Старомайорське. Населений пункт став символом перемоги відновленого контрнаступу України в напрямку Маріуполя.

Його подальша доля є великою проблемою для України. Після запеклих боїв майже не залишилося стін, з яких українські військові можуть захищати відвойовану територію, що робить їх насилу досягнуті успіхи вразливими для артилерії Росії.

У понеділок безперервні артилерійські обстріли обрушилися на руїни села. У якийсь момент російські офіційні особи навіть заявили, що вигнали українських військових з селища, що Україна категорично заперечувала.

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Для військ, що воювали за Старомайорське, що складалися з сил територіальної оборони України Arey з Кривого Рогу і 35-го полку морської піхоти, цей бій став останнім з багатьох, де виснажливі втрати затьмарювали кожні відвойовані 100 ярдів.

"Коли ви штурмуєте під ворожим обстрілом, вам ніде сховатися. Це найважча частина", - розповів CNN солдат з позивним "Кривбас", який брав участь у боях за населений пункт.

За його словами, росіяни вже двічі намагалися відбити село невеликими групами військ.

Становище України ще більше ускладнюється тим, що російські війська знаходяться на східному березі річки, звідки можуть бити артилерією. Останні досягнення невеликі за своїм масштабом, але вони відбулися після того, як офіційні особи Пентагону заявили, що Україна активізувала свій багатомісячний контрнаступ та задіяла резерви для бойових дій.

Є великі надії на прискорення наступу, але вони ослаблені загрозою з боку російської авіації та українським виснаженням.

Звільнення Старомайорського - що відомо

27 липня стало відомо, що українські військовослужбовці відбили село Старомайорське, яке знаходиться на Шахтарському.

30 липня спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони України Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, що це була унікальна і нелегка операція для ЗСУ, бо окупанти намагалися стримати просування українських бійців.

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