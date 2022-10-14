Сили оборони України уразили більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

Військовослужбовці Збройних сил України відбили атаки російських загарбників в районі 9 населених пунктів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок", - йдеться у зведенні.

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При цьому, протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 25 ударів.

"Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА", - наголошується у зведенні.

Також ракетні війська і артилерія України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

Як заявляють у Генштабі, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Однак, на інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів і ствольної артилерії, в районах населених пунктів Українське, Атинське, Велика Рибиця Сумської області та Миколаївка Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Дворічна та Гряниківка;

на Краматорському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Спірне, Терни, Зарічне, Надія, Ольгівка, Торське, Білогорівка, Ямполівка та Травневе;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Часів Яр та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське, Первомайське, Золота Нива.

Також на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Времівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе та Комишуваха.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Безпосередньо від вогню окупантів постраждали Нікополь та Вищетарасівка.

Як наголосили у Генштабі, агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Противник обстрілює позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.

"Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Броди, Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь", - йдеться у зведенні.

Також для завдання ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

"Загалом, за минулу добу, окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Війна з Росією: актуальні дані

ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами. Окупанти тим часом намагаються налагодити альтернативні переправи - зводять понтонні мости.

Тим часом росіяни продовжують наступати в районі Бахмуту, а в районі Сватового на Луганщині намагаються побудувати потужну лінію оборону.

Спостерігається загроза наступу з боку Білорусі. Втім, українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі, а за необхідності Збройні сили України можуть наростити сили на північному кордоні.

За час повномасштабної війни українські захисники ліквідували 63 800 рашистів. Ця статистика збільшилася на 420 мертвих окупантів за минулу добу.

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