Ворожа артилерія планує перетворити місто на руїни, відзначив він.

Російські військові мінують у Херсоні квартири та каналізацію.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Twitter. За його словам, РФ хоче зробити Херсон "містом смерті".

"Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має "русский мир": прийшли, пограбували, відсвяткували, убили "свідків", залишили руїни, пішли", - зазначив Подоляк.

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Заяви РФ про відступ з Херсона

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із правобережжя Херсонщини.

Того ж дня командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що вони залишають правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Сьогодні, 10 листопада, у Генштабі Збройних сил України заявили, що не можуть ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване виведення окупаційних військ із Херсона.

Аналітики американського Інститут вивчення війни вважають, що у військ РФ зараз в пріоритеті організоване виведення своїх сил через Дніпро і затримка ЗСУ, а не намагання повністю зупинити контрнаступ.

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