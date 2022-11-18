За словами аналітика Майкла Кофмана, це був організований відступ, а не розгром, який ми бачили в Ізюмі.

На думку західних експертів, заздалегідь спланований відступ російських окупантів з правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що командування РФ зробило висновки після провалу на Харківщині.

Як пише Newsweek, військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що попри на те, що вихід з Херсона став для армії РФ поразкою, окупантам вдалося здійснити його достатньо організовано.

"Поразка ніколи не йде на користь моральному духу, але ситуація в Херсоні відрізнялася від ситуації в Ізюмі та Лимані. Це був організований відступ, а не розгром, який ми бачили в Ізюмі, з великими втратами та покинутими складами техніки. Схоже, що Росія вивела основну частину своїх сил і техніки, що залишалися в місті", – цитує аналітика видання.

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За його словами відступ росіян на південному напрямку може свідчити про "певний розвиток" російської армії.

Таку думку поділяє старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень, полковник морської піхоти у відставці Марк Канчіан. Він зазначив, що підрозділи російських окупантів на Херсонщині мають кращу дисципліну.

За словами Канчіана, втрата єдиного обласного центру, який росіянам вдалося окупувати з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, стала серйозною політичною поразкою Путіна. Проте експерт переконаний, що відступ росіян був єдиним вірним рішенням в ситуації, що склалася. Про це свідчать "відносно незначні втрати" російських окупантів у техніці та особовому складі.

Звільнення Херсона

11 листопада 2022 року підрозділи українських військових увійшли до Херсона. В українській розвідці зазначили, що після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона, російське командування кинуло солдатів напризволяще, закликавши намагатися втекти самостійно, переодягнувшись у цивільний одяг.

В ході контрнаступу Сил оборони було звільнено весь правий берег Херсонської області.

Армія України вийшла до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого півострова Крим.

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