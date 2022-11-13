ЗСУ беруть під вогневий контроль всю територію на півдні Херсонської області, включно з північно-західною частиною Криму.

Внаслідок виходу на правий берег Дніпра на Херсонщині українські сили оборони отримали політичні, військові та моральні переваги.

Як заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі інформаційного телемарафону, у військовому сенсі перевага полягає в отриманні вогневого контролю над низкою територій.

"Переваги, які ми отримуємо внаслідок того, що вийшли на правий берег Дніпра, вони є безсумнівними. Якщо говорити про військові переваги, то, звичайно, це означає, що ми беремо під наш вогневий контроль всю територію на південь Херсонської області, аж включно до північно-західної частини Криму. Тобто, постачання цього угрупування сил (ворожих – УНІАН), а воно йде здебільшого з Криму, ми вже фактично можемо прямо контролювати своєю артилерією", – сказав він.

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Кузан зазначив, що дуже важливою є моральна складова, тому що українські сили оборони завдали поразки величезному угрупуванню російських сил.

"Воно подекуди сягало від 30 тис. до 50 тис. особового складу, які знаходились на правому березі. І ще недавно, всього місяць-півтора назад, вони готувалися штурмувати наші позиції, готувалися просуватися на Одесу і таким чином з’єднуватися зі своєю ніким не визнаною Придністровською Молдовською Республікою. І сьогодні наші сили оборони завдали їм поразки – ми деморалізували ворога. Великий ворожий контингент, який зараз ще тимчасово знаходиться на лівому березі Дніпра, від сьогодні зазнав досить значних втрат і в живій силі, і в техніці, і в своєму моральному і бойовому духові", – підкреслив Кузан.

Крім того, він відзначив політичну перевагу, яку отримала Україна завдяки визволенню Херсона.

"Я б сказав ідеологічну перевагу. Тому що Херсон був єдиним обласним центром, яким могла похвалитися Росія, як своїм здобутком з часу повномасштабного вторгнення... І тільки успішна операція з виснаження всього угрупування окупантів, змусила війська росіян забратися з цього берега, чим завдали поразки не лише власне російській армії, а й особисто репутації їхнього головнокомандувача – Володимира Путіна. Таким чином вся російська армія зрозуміла, що перспектив взагалі їхнього знаходження в Україні немає. І звісно, російське суспільство розуміє, що жодних шансів на перемогу, на будь-які здобутки у російської армії та в їхнього керівництва теж немає", – констатував Кузан.

Звільнення Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада ЗСУ звільнили територію Херсонської області площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна повернула Херсон.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

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