Українські військові крок за кроком укріплюють свої позиції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію довкола Херсона і зауважив, що "ніхто нізвідки просто так не йде", і ворог не робить нам подарунків чи "жестів доброї волі".

У своєму відеозверненні президент заявив, що на півдні України є просування ЗСУ. За його словами, українські військові укріплюють позиції крок за кроком.

"В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога усіма деталями наших операцій точно не буду чи то на Півдні, чи то на Сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, – кожен це побачить. Обов'язково", – сказав президент.

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Він зауважив, що це може звучати не так, як хтось зараз очікує.

"Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить "жестів доброї волі". Ми все це виборюємо", – підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що "коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв".

"Тому ми рухаємось дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі, і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст. Але це буде результатом саме наших зусиль, наших оборонних операцій. Тих, які зараз тривають, тих, які ще плануємо", – сказав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що зараз на Донеччині "найбільше протистояння". За його словами, там багато чого вирішується.

"Будь-які втрати там – це втрати і далі в країні. Тому стоїмо. Стоїмо міцно, нічого не здаємо", – наголосив Зеленський.

Ситуація на Херсонщині: подробиці

9 листопада 2022 року командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Пізніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що не спостерігається ознак того, що Росія добровільно, без бою, залишає місто Херсон. За його словами, у місті зберігається значна частина російського угруповання, а в регіон стягуються додаткові окупаційні резерви.

Згодом він також висловив думку, що російські окупанти жорстко намагатимуться затриматися у Херсонській області. За його словами, якщо загарбники не можуть втримати Херсон, то вони максимально руйнуватимуть його з лівого берега.

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