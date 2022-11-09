Рашисти укріплюють оборону на лівому березі, щоб безпечніше вийти з правобережжя Херсонської області.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про кепські справи рашистів на правобережжі Херсонщини.

"Сьогодні в росіян фактично розпочався обвал всієї лінії фронту на Херсонському напрямку і вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в низці населених пунктів. Тобто окупантів станом на зараз там немає. Росіяни масово відходять. Проте відходячи вони підривають мости", - сказав Хлань для "Еспресо".

Він додав, що окупанти укріплюють оборону на лівому березі, щоб безпечніше вийти з правобережжя Херсонської області.

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"Окупанти підривають мости для того, щоб призупинити натиск наших Збройних Сил. Також для того, щоб забезпечити свій відхід вони посилюють свої позиції в районі Нової Каховки та Козацького. Сьогодні вони намагаються посилювати деякі власні позиції, щоб стримати наступ ЗСУ та безпечно відійти з правого берега Дніпра", - зазначив депутат.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: головне

9 листопада Хлань повідомив, що армія РФ підірвала 5 мостів у Херсонській області.

27 жовтня Володимир Зеленський зазначав, що армія України прагне оточити окупантів під Херсоном, адже вони не мають намірів "здавати" місто.

Полковник описав сценарій звільнення Херсону.

Росіяни влаштували "евакуацію" населення з регіону і продовжують красти всі дорогоцінні речі з Херсонської області. Рашисти вже готуються пояснювати своєму населенню військовий провал, пропагандисти отримали "методички".