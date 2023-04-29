Подібна інформація надходить як із російських держбанків в окупованому Криму, так і з Кримської залізниці.

Російські загарбники планують втечу з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, топ-менеджмент представництв російських державних компаній отримав вказівку готуватися до "евакуації".

У Центрі національного спротиву наголошують, що ці заходи з підготовки до втечі мають комплексний характер. Свідченням цьому є те, що подібна інформація надходить як із російських держбанків в окупованому Криму, так і з Кримської залізниці.

"Зокрема, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Поки йдеться про оплачувану відпустку", – йдеться у повідомленні ЦНС.

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Деокупація Криму

Російські окупанти проводять активну підготовку до майбутнього контрнаступу Збройних сил України. Зокрема, загарбники укріплюються в тимчасово окупованому Криму, будують там фортифікаційні споруди та риють окопи.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни перерили там весь пляж, готуючись до українського контрнаступу. Він переконаний, що Крим буде звільнено, а окупанти тікатимуть звідти швидше, ніж із захоплених територій Донеччини чи Луганщини.

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