Війська РФ повністю спустошили один зі складів.

Росіяни за два місяці спустошили військовий склад на півночі тимчасово окупованого Криму. Там зберігали важку військову техніку.

"Згідно з новими супутниковими знімками, російські війська спустошили цей військовий склад на півночі Криму. Це місце використовувалося для зберігання танків, бронетехніки та артилерії", - написав Брейді Африк з Американського інституту підприємництва у Twitter.

За його словами, на знімках за 11 лютого відео бронемашини, танки і артилерію, а 25 квітня на складах вже нічого не залишилося.

Відео дня

"Ось знімки недавно спорожнілого російського військового складу в Криму. Сліди все ще видно від від'їжджаючих машин", - зазначив Африк.

Журналісти Крим.Реалії та проекту "Схеми" проаналізували супутникові знімки та з'ясували, що в останні місяці росіяни вивели військову техніку в районі села Медведівка Джанкойського району Криму.

Зазначається, що на знімках, які були зроблені у жовтні 2022 року та січні 2023 року, видно, що там знаходилася бронетехніка та артилерія, але її вже немає на знімках від 25 квітня.

Крім того, на одному з фото видно окопи, вириті приблизно в районі дислокації техніки.

Стуація в Криму - останні новини

Росіянин готуються до "евакуації" людей у Криму. Заступник постійного предстваника президента в Криму Денис Чистиков повідомив, що мова йде про жителів районів біля адмінкордону з Херсонською областю.

При цьому окупанти посилили охорону Кримського мосту, що призвело до величезних черг на мосту.

Також у центрі національного опору повідомили, що росіяни почали проводити роботи з облаштування укриттів у тимчасово окупованому Криму на випадок "погроз".

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