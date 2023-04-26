Окупанти вивели з півночі Криму техніку та нарили окопів / фото Радіо Свобода

Росіяни за два місяці спустошили військовий склад на півночі тимчасово окупованого Криму. Там зберігали важку військову техніку.

"Згідно з новими супутниковими знімками, російські війська спустошили цей військовий склад на півночі Криму. Це місце використовувалося для зберігання танків, бронетехніки та артилерії", - написав Брейді Африк з Американського інституту підприємництва у Twitter.

За його словами, на знімках за 11 лютого відео бронемашини, танки і артилерію, а 25 квітня на складах вже нічого не залишилося.

Відео дня

"Ось знімки недавно спорожнілого російського військового складу в Криму. Сліди все ще видно від від'їжджаючих машин", - зазначив Африк.

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Журналісти Крим.Реалії та проекту "Схеми" проаналізували супутникові знімки та з'ясували, що в останні місяці росіяни вивели військову техніку в районі села Медведівка Джанкойського району Криму.

Зазначається, що на знімках, які були зроблені у жовтні 2022 року та січні 2023 року, видно, що там знаходилася бронетехніка та артилерія, але її вже немає на знімках від 25 квітня.

Фото за 25 жовтня 2022 року
Фото від 3 січня 2023
Фото від 25 квітня 2023 року

Крім того, на одному з фото видно окопи, вириті приблизно в районі дислокації техніки.

Медведівка Джанкойського району, фото від 25 квітня 2023 року

Стуація в Криму - останні новини

Росіянин готуються до "евакуації" людей у Криму. Заступник постійного предстваника президента в Криму Денис Чистиков повідомив, що мова йде про жителів районів біля адмінкордону з Херсонською областю. 

При цьому окупанти посилили охорону Кримського мосту, що призвело до величезних черг на мосту.

Також у центрі національного опору повідомили, що росіяни почали проводити роботи з облаштування укриттів у тимчасово окупованому Криму на випадок "погроз".

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