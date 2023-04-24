Місцевим жителям окупованого півострова треба звикати до сигналів повітряної тривоги, відзначили у Силах оборони.

Жителі окупованого Криму мають готуватись до певних "особливостей" деокупації півострова, які пережила материкова Україна під час війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інформаційного телемарафону розповіла керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. За її словами, місцеві жителі окупованих територій півдня України мають розуміти, що процес визволення буде особливим.

"Вони зможуть на собі відчути дуже багато особливостей того періоду, який пережила вся материкова Україна протягом повномасштабного вторгнення. Необхідно звикати до сигналів повітряної тривоги, вчитися на них правильно реагувати та вміти зберегти своє життя", - заявила Гуменюк, додавши, що рух спротиву у Криму працює дуже активно і зараз його повноваження розширюються.

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Водночас вона сказала, що представникам окупаційної влади "поради вже не допоможуть", тому їм краще спакувати свої речі та поїхати.

Крим в окупації: останні новини

Як повідомляв УНІАН, вночі проти 24 квітня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна адміністрація заявила про атаку надводних безпілотників та збиття одного з них.

Гуменюк відзначила, що не може розкривати деталі цього інциденту, однак сказала наступне: "Хто ж нас може зупинити, коли ми звільняємо свої землі".

Заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков повідомив, що війська РФ вже вивозять жителів тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей до Криму. Водночас вони готуються і до "евакуації" з півострова.

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